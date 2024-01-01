Алёна Бронникова Пермская таможня выявила контрабанду древесины на 21 млн рублей Возбуждено 12 уголовных дел Поделиться Твитнуть

Сотрудники Пермской таможни совместно с Пермской транспортной прокуратурой выявили контрабанду стратегически важных товаров общей стоимостью более 21 млн руб. За границу было незаконно вывезено свыше 1,6 тыс. куб. м древесины хвойных пород.

«Гражданин РФ совершил незаконное перемещение стратегически важных товаров через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС в Республику Азербайджан. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники таможни установили, что декларации на товары были поданы с заявлением заведомо недостоверных сведений», — сообщает пресс-служба Пермской таможни.

В отношении 60-летнего обвиняемого возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Данной статьёй предусматривается наказание в виде лишения свободы на пять лет, либо штраф до 1 млн руб.

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