Мэрия Перми обещает изучить предложения кикшеринга по возобновлению проката самокатов Компании «МТС Юрент» и Whoosh с 15 апреля временно приостановили работу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми планирует рассмотреть и тщательно проанализировать все предложения, поступившие от компаний кикшеринга «МТС Юрент» и Whoosh относительно возобновления проката электросамокатов. Об этом ТАСС сообщили в мэрии.

Городские власти подчеркивают, что решение о работе кикшеринговых сервисов компании принимают самостоятельно. Изменения в правилах благоустройства не запрещают деятельность кикшеринговых компаний в городе, а лишь регулируют порядок размещения средств индивидуальной мобильности на территории города, добавили в администрации. Чиновники также отметили, что получают от жителей обращения, в которых положительно оценивается работа по выявлению и перемещению электросамокатов, расположенных с нарушением городских правил благоустройства.

Напомним, компании «МТС Юрент» и Whoosh с 15 апреля временно приостановили прокат электросамокатов в Перми из-за возникших сложностей при согласовании работы с администрацией города и ограничений.

В «МТС Юрент» пояснили, что сервис столкнулся с невыполнимыми требованиями со стороны местных властей. В компании рассказали, что самокаты запретили парковать в центре города, не предложив альтернативной парковки за пределами этой территории, при этом письмо в администрацию города с предложением инвестировать в строительство парковок в Перми осталось без ответа.

«Прикладываем все усилия, чтобы сервис в городе работал, как раньше», — отметили в Whoosh.

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