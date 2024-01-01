После увольнения 22 пожарных в Пермском крае прокуратура начала проверку Заявления об уходе написали сотрудники МЧС в Добрянке Поделиться Твитнуть

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Прокуратура Добрянки в Пермском крае начала проверку по факту увольнения 22 сотрудников пожарной специализированной части №115. Как пишет 59.ru, люди недовольны неприемлемыми условиями труда: в пожарной части отсутствует горячая вода и нормальное отопление (зимой в гараже замерзает вода для тушения), не меняется постельное бельё, не работает сушилка для одежды, четвёртый год не поднимается зарплата, которая составляет 28-30 тыс. руб.

В ГУ МЧС Прикамья подтвердили информацию об увольнениях, отметив, что пожарные находят более удобные для себя условия работы. В настоящее время в ПСЧ-115 рассматриваются кандидаты на вакантные должности.

15 апреля под руководством прокурора Добрянки в ПСЧ-115 состоялась встреча с коллективом пожарной части. В надзорном ведомстве рассказали, что в ходе встречи жалоб от сотрудников не поступало.

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