В Прикамье вышли на линию первые дачные автобусы С 1 мая будут ходить ещё три автобусных маршрута Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В этом году первый сезонный маршрут для дачников начал курсировать с 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Речь идёт об автобусах маршрута №237 «Пермь (ст. Лодочная) — кооп. Алешиха». Первый автобус из Перми будет отправляться в 8:00, а из Алёшихи — в 9:00.

Остальные сезонные маршруты будут курсировать с 1 мая по 31 октября. Это маршруты №374 «Пермь — д. Ключики — Юго-Камский», №405 «Пермь — кооп. Алешиха» и №733 «Пермь — д. Берег Камы».

Напомним, с начала года в Прикамье зарегистрировано уже семь случаев горения сухой травянистой растительности на общей площади 5,07 га. Первые случаи произошли 11 апреля на территории Перми и Краснокамского городского округа в посёлке Майский. А самая большая площадь горения была зафиксирована 14 апреля на территории Куединского муниципального округа, где в деревне Верх-Гондыр загорелась сухая трава на площади 5 га.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что на территории региона, согласно постановлению краевого правительства, с 30 апреля начинается пожароопасный сезон. Жителей призывают соблюдать правил пожарной безопасности.

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