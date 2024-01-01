Филиал «Азот» получил лицензию «Росгидромета» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Санитарная лаборатория филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» получила лицензию «Росгидромета» на осуществление гидрометеорологической деятельности. Это даёт предприятию право самостоятельно осуществлять мониторинг окружающей среды на водных и воздушных объектах.

Вода предприятию нужна для получения пара, охлаждения, промывки и поддержания концентрации химических веществ в растворах, поэтому специалисты санитарной лаборатории постоянно мониторят реку Кама.С получением лицензии результаты, собранные сотрудниками филиала «Азот», могут учитываться природоохранными структурами.

Специалисты санитарной лаборатории «Азота» регулярно проходят обучение и повышение квалификации. Подразделение пополняется современными устройствами для проведения исследований и решения каждодневных аналитических задач. В 2021 и 2024 годах оно прошло процедуру подтверждения компетентности, в 2022 — расширения области аккредитации, в 2023 — лицензирования.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии — начальник отдела филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— В «Уралхиме» особое внимание уделяется реализации ESG-стратегии. Теперь мы на деле можем подтверждать те или иные показатели. Это важно для компании. Санитарная лаборатория «Азота» — единственная среди всех филиалов «Уралхима» имеет лицензию на самостоятельный мониторинг окружающей среды не только водных объектов, но и атмосферного воздуха. Лицензия «Росгидромета» — обязательный аспект для реализации многих экологических проектов.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

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