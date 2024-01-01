В Пермском крае за пять лет число участников промкооперации выросло в 10 раз Ежегодный объём контрактов компаний достиг 140 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В промышленной кооперации предприятий Пермского края участвуют более 580 компаний, их число за пять лет выросло в 10 раз. Об этом в ходе ежегодного послания сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Как подчеркнул глава региона, Пермский край успешно справляется с задачей по развитию промкооперации. Предприятия Прикамья взаимовыгодно сотрудничают с крупными холдингами России и зарубежья.

«В настоящее время ежегодный объём контрактов составляет 140 млрд руб.», – уточнил губернатор.

Дмитрий Махонин отметил, что благодаря промышленным предприятиям региону удаётся сохранить устойчивость экономики и её структуру. Особое значение играет техническое перевооружение и создание новых производств. В планах – до 2028 года провести полную модернизацию ведущих предприятий ОПК Пермского края. Объём инвестиций на эти цели составит 250 млрд руб.

По словам губернатора, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Прикамья уже достигла 28,8%. По этому показателю регион занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа и пятое место в РФ. В прошлом году индекс промпроизводства достиг максимального с 2015 года показателя в 105,2%.

Развитию предприятий Пермского края способствует реализация нацпроекта «Производительность труда». Благодаря ему 132 завода и организации увеличили выработку на 42% и на треть сократили срок создания продуктов и услуг.

К поддержке предприятий Прикамья привлекаются Фонд развития промышленности (ФРП) РФ и Региональный ФРП Пермского края, которые предоставляют льготные займы для реализации крупных инвестпроектов. В прошлом году при содействии краевого ФРП привлечено более 7 млрд руб.

Отдельно губернатор остановился на вопросе расширения рынков сбыта продукции региональных пермских предприятий в условиях санкций. Краевые власти способствую налаживанию партнёрских связей пермских промышленников в 100 странах мира. За два года объём экспортных контрактов составил порядка 30 млрд руб. Запланировано к заключению соглашений еще на 70 млрд руб.

Для эффективного сбыта продукции в Прикамье с прошлого года освобождены от налога на имущество новые логистические центры площадью более 15 тыс. кв. м. Эта мера должна позволить компаниям увеличить складские мощности региона.

Как сказал Дмитрий Махонин, инвесторы готовы создать в Пермском крае суммарно около 600 тыс. кв. м для хранения продукции. Ожидается, что большинство проектов будут завершены в ближайшие два года. Общий объём инвестиций в них превышает 29 млрд руб.

«Все цели и задачи, которые сегодня обозначил в послании губернатор, реализуются в наших локальных проектах. Это позволяет с уверенностью сказать, что мы обеспечиваем рост промышленности и решаем поставленную перед предприятием задачу по изготовлению агрегатов двигателя РД-191 для ракет «Ангара» на территории Пермского края», – прокомментировал послание губернатора директор АО «Протон-ПМ» Иван Краснов.

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