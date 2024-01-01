Алёна Бронникова В Прикамье на 2024 год запланировано устройство 110 остановочных пунктов В течение двух лет работы будут проведены на 152 остановках Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в течение 2024 года планируется устроить 110 остановочных пунктов общественного транспорта. Об этом 16 апреля на заседании комитета по развитию инфраструктуры регионального заксобрания сообщил министр транспорта Сергей Ветошкин.

«Министерством транспорта Пермского края определена потребность в устройстве и ремонте 166 остановочных пунктов общественного транспорта. В 2024-2025 годах запланировано устройство 152 пунктов, из них в текущем году — 110, в следующем — 42 пункта. Выполнение работ запланировано в рамках заключённого договора между Управлением автомобильных дорог Пермского края и подрядными организациями по содержанию и ремонту автодорог», — рассказал он.

Кроме того, в рамках 2025-2026 годах будут обустроены ещё 13 остановочных пунктов на пути следования межмуниципальных маршрутов на дорогах местного значения в Пермском, Суксунском, Добрянском и Горнозаводском округах. Данные работы будут просубсидированы из краевого бюджета. Кроме того, муниципалитеты в 2024 году проведут капитальный ремонт 106 остановок в рамках выделенной субсидии.

В прошлом году край выделил 2,8 млрд руб. субсидии на ремонт 329 км муниципальных дорог и 20 остановок общественного транспорта. В феврале сообщалось, что в текущем году размер субсидии составит 2,5 млрд руб.

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