Алёна Бронникова В этом году 13 населённых пунктов в Пермском крае избавят от пыли на дорогах В прошлом году «гравийки» заасфальтировали в семи деревнях и посёлках Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2024 году продолжат ремонтировать дороги с переходным (гравийным) типом покрытия в населённых пунктах. В прошлом году власти заключили с подрядчиком госконтракт по регенерации дорог в 20 сёлах и деревнях, в семи из них проект был реализован. По информации пресс-службы краевого заксобрания, в этом году ремонт дорог ожидает ещё 13 населённых пунктов.

«В 2023 году было выделено более 1 млрд. руб. и заключён государственный контракт на ремонт этих дорог методом регенерации в 20 населённых пунктах, в которых проживает 18 тыс. человек. Работы были завершены в семи деревнях и сёлах. В этом году ещё в 13 населённых пунктах жители будут избавлены от пыли из-под колёс транзитного транспорта», — сообщается на сайте ведомства.

Регенерация дорожного полотна ведётся методом ресайклинга, не требующего вывоза старого покрытия. С помощью универсальной машины в отфрезерованный и измельчённый материал добавляют цемент и вяжущие материалы и используют полученную смесь для укладки нового основания дороги.

В прошлом году край выделил 2,8 млрд руб. субсидии на ремонт 329 км муниципальных дорог и 20 остановок общественного транспорта. В текущем году субсидия запланирована на сумму 2,5 млрд руб., что позволит привести в порядок 200 км дорог и 66 остановок.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал об итогах ремонта дорог на территории региона в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году в Пермском крае в порядок привели около 150 км дорог в Перми и других муниципалитетах. Работы на многих объектах были завершены досрочно.

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