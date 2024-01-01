В 2023 году в Прикамье отремонтировано порядка 150 км дорог Работа на многих объектах завершена досрочно Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В прошлом году в Пермском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано около150 км дорог. Это объекты как на территории Перми, так и в муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Пермский крае уже не первый год участвует в федеральном дорожном проекте, в рамках которого приводятся в порядок дорожные объекты Пермской городской агломерации (Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский округа).

В прошлом году на ремонт дорожной сети агломерации было выделено около 5,6 млрд руб. Из них 2,2 млрд – федеральный бюджет, 1,2 млрд – привлечённый федеральный кредит на опережающее финансирование. Запланировано к реализации 89 объектов, из них 69 – это автомобильные дороги. При этом работы завершены не только на объектах 2023 года, но и частично из плана 2024-го.

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В частности, на территории Перми отремонтированы улицы Карпинского, Куйбышева, Славянова, Лифанова, Геологов, Глинки – всего более 20 улиц общей протяжённостью более 30 км. Часть из них сделали досрочно ещё в 2022 году. Кроме того, в порядок были приведены улицы и дороги на территории Краснокамского, Пермского и Добрянского округов.

Исполняя поручение губернатора Пермского края о заблаговременной контрактации, чиновникам удалось досрочно закончить ремонт на объектах 2024 года. Например, в Кировском районе Перми на год раньше выполнены ремонтные работы на ул. Адмирала Макарова, где обновилось дорожное покрытие, появились тротуары, новые дорожные знаки и разметка. Общая протяжённость ремонта составила 500 м: от ул. Светлогорской до ул. Адмирала Ушакова. Этот участок дороги очень важен для жителей м/р Судозавод: по ней они выезжают на центральную ул. Светлогорскую в направлении центра города и Восточного обхода. Кроме того, на этой улице находится почтовое отделение и два корпуса школы "Синтез". Теперь жители, дети, их семьи и педагоги теперь смогут безопасно и беспрепятственно добираться до школы и возвращаться домой.

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Досрочно были завершены работы на улицах 9 Мая, Шишкина, Лебедева, Соликамской, Революции и др.

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