Пермскому краю могут списать 13 млрд рублей долга по федеральным кредитам Средства перенаправят на реализацию региональных проектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщил во время послания 15 апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, региону удалось избавиться от коммерческих кредитов, долги остались лишь перед бюджетом РФ. Но уже в ближайшее время они могут сократиться на 13 млрд руб. Предназначенные на их выплату средства будут перенаправлены на реализацию значимых региональных проектов.

Губернатор отметил, что в 2023 году по федеральным кредитам было списано более 500 млн руб., а в 2024-м запланировано списание ещё 800 млн руб.

Напомним, президент Владимир Путин 29 февраля, выступая перед Федеральным Собранием, предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам (кроме инфраструктурных), чтобы снизить долговую нагрузку территорий.

«По нашим расчётам, в ближайшее время нам должны списать 13 млрд руб.», — сказал губернатор Махонин.

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