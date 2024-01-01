Жители Пермского края организовали преступную группу по обману хабаровчан Пермяков будут судить за мошенничество на 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Хабаровске жителей Пермского края осудят за мошенничество на 4 млн руб., на сообщение прокуратуры Хабаровского края обратил внимание сайт perm.aif.ru.

По данным надзорного органа, ещё в 2020 году пермяк вместе со своим братом организовал в Хабаровске преступную группу, в которую вовлёк и других жителей Прикамья. Группа организовала колл-центр, который предлагал людям (в основном пенсионного возраста) юридические консультации.

На встречах участники группы, гарантируя положительный результат, заключали с потерпевшими договоры на оказание услуг и в тот же день подписывали с ними акты выполненных работ. В результате услуги гражданам не оказывались, а деньги присваивались.

Всего потерпевшими по делу признано 94 человека, сумма похищенных у них денег превысила 4 млн руб.

Уголовное дело по существу будет рассматриваться в Кировском районному суде Хабаровска. На скамье подсудимых окажутся десять участников группы.

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