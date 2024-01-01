Ко Дню Победы в Перми запустят новую автобусную экскурсию Первый рейс запланирован на 23 апреля Поделиться Твитнуть

В рамках работы автобусного маршрута №300т в Перми в преддверии Дня Победы запустят специальную экскурсионную программу «История о Победе. Диалог поколений». В ходе поездки будут объединены автобусная экскурсия в сопровождении экскурсовода и посещение (бесплатное) выставки-форума «Мы защищаем свой родной дом» павильона «Оружие Победы».

Экскурсантам расскажут о вкладе Пермского края в Победу в Великой Отечественной войне, а на экранах мониторов автобуса продемонстрируют архивные фотографии из Пермского государственного архива социально-политической истории. Кроме того, на рейсах будут присутствовать ветераны, которые поделятся воспоминаниями.

Рейсы запланированы с 23 по 30 апреля и со 2 по 8 мая ежедневно (кроме 29 апреля и 6 мая) в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30. Маршрут пройдёт по улицам Монастырской, Окулова, Ленина, Комсомольскому проспекту, Героев Хасана, Чкалова, Чернышевского, Сибирской.

Стоимость поездки: 600 руб. (для детей и пенсионеров 500 руб.). Купить билеты можно на сайте 300т.рф. Продолжительность экскурсии — 2,5 часа.

Напомним, экскурсионный автобус был запущен к 300-летию Перми. Весной этого года была организована первая тематическая экскурсионная программа «Пермь вечерняя. Истории о любви». Обслуживает маршрут ООО «Автобик».

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