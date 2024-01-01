В Камском водохранилище в Пермском крае быстро растёт приток воды После мощного потепления в конце недели паводок усилится Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ГИС-Центре ПГНИУ обнародовали данные об уровне воды в Камском водохранилище и притоке в него. Последний растёт быстрыми темпами. Только по итогам 14 апреля приток достиг 3220 куб. м/с, главным образом за счёт Сылвы, где уровень воды в последние дни рос наиболее быстрыми темпами.

Уровень воды на левых притоках (Яйва, Чусовая, Косьва) пока растёт медленно. В ближайшие дни динамика существенно не изменится вследствие замедления таяния снега из-за похолодания 15 апреля.

Более быстрый рост ожидается в конце недели. Из-за резкого потепления (до +20...+25 градусов), начнут быстро расти расходы воды на реках горной части Прикамья. Максимальный приток в водохранилище ожидается в начале следующей недели — 22-24 апреля, то есть через 3-4 дня после мощного потепления. Тогда уровень воды в водохранилище может начать расти примерно на 40 см в сутки.

Также в университете рассказали о паводковой ситуации на Сылве в районе Кунгура. Чуть ниже города по течению уже отмечен значительный рост уровня воды (на 74 см за сутки). Здесь за счёт стока с безлесных территорий формируется первый пик половодья. Однако в верхней части бассейна Сылвы (выше Шамар), а также в бассейне Барды снега ещё много. Он начнёт таять с приходом потепления во второй половине недели. Поэтому к выходным быстрый рост уровней воды в Сылве возобновится.

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