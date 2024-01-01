На неделе в Пермском крае ожидается потепление до +25 градусов И активное развитие половодья на всех реках края Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Пермском крае в течение наступившей недели ожидается аномально тёплая погода. Она установится в регионе ближе к пятнице. Тепло из Северной Африки принесёт юго-западный воздушный поток. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Из-за выноса тропических воздушных масс 19-20 апреля в Прикамье максимальная температура в южной части края поднимется до +25˚. И в целом неделя ожидается очень тёплой — на юге края теплее средних нормальных значений на 5-6˚, на севере — на 3-4˚. Количество осадков за неделю будет в пределах нормы.

Из-за жары на этой неделе ожидается активное развитие половодья на всех реках края. Есть вероятность формирования пиков. Предварительно, они будут соответствовать средним многолетним значениям или немного превышать их. В частности, есть вероятность существенного подъёма воды на Иньве в Кудымкаре.

С понедельника по четверг температура воздуха днём составит +8…+13˚ по краю и +10…+12˚ в Перми.

В пятницу во второй половине дня на крайнем юге (в Чайковском и Чернушке) есть все шансы на потепление до +25˚, в Перми в зависимости от времени прохождения фронта и облачности может быть от +15…+17˚ до +24˚, а по северу края не выше +10˚.

В субботу на юге края может быть выше +25˚, потеплеет (до +20) и на севере. Возможны грозы и шквалы с порывами ветра до 20 м/с.

В воскресенье погоду будет определять антициклон, сформированный в умеренной воздушной массе, ожидается малооблачно, днём до +14…+19˚.

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