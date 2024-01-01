В День Победы к охране порядка в Перми привлекут 20 единиц тяжёлой техники 9 мая пройдёт более 120 мероприятий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми провели заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 9 мая 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По словам руководителя департамента культуры и молодёжной политики Василия Головина, план мероприятий включает в себя более 120 событий в образовательных, культурных и спортивных учреждениях, парках и скверах во всех районах города. 9 мая состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Героям фронта и тыла», запланирован ряд тематических мероприятий на набережной Камы и в районах города.

Особое внимание будет уделено мерам безопасности. По словам главы департамента общественной безопасности администрации Перми Сергея Мельчакова, в обеспечении правопорядка, помимо полиции и оперативных служб, примут участие около 500 сотрудников охранных предприятий. Будет использовано 79 стационарных металлодетекторов и более 20 единиц тяжелой техники. На месте общегородского праздничного мероприятия будут дежурить бригады скорой помощи и муниципальные спасательные службы.

Мэр Эдуард Соснин поручил тщательно организовать входы на Октябрьскую площадь 9 мая. Чтобы избежать очередей на входе, городские власти рассмотрят возможность увеличения числа металлоискателей и охранников.

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