Спрос на покупку земли в Прикамье за год вырос на 4% А цены поднялись на 10% Поделиться Твитнуть

По итогам первого квартала за последний год спрос на покупку земельных участков в Пермском крае вырос на 4%, а в в среднем по стране - на 10% (участки сельхозназначения искали на 17% чаще, чем в I квартале прошлого года, промышленного назначения — на 15%, землю под ИЖС — на 7%). Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

Предложение за год в Прикамье уменьшилось на 12%, а в целом по РФ - на 4%.

Цены по сравнению с первым кварталом 2023 года выросли в Пермском крае по всем категориям участков, представленным в исследовании «Авито Недвижимости», в среднем на 10%, а в среднем по стране (кроме сегмента "личное подсобное хозяйство") - на 33%.

Если говорить об аренде участков, то спрос за год в Прикамье вырос на 8%, а предложение сократилось на 16% (средние цифры по РФ +23% и -2% соответственно).

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