Алёна Бронникова Вторичное жильё в Перми за месяц подешевело на 0,6% Средняя стоимость квартиры составила 104 тысячи рублей за квадратный метр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость жилья на вторичном рынке в Перми за месяц снизилась на 0,6%. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Циан.Аналитика», в марте цена за один квадратный метр «вторички» в среднем составляла 104,1 тыс. руб., в апреле этот показатель снизился до 103,5 тыс.

При этом в апреле прошлого года стоимость жилья в данном сегменте рынка составляла 91,1 тыс. руб. за один квадратный метр. Таким образом, за год показатель вырос на 13,6%.

По данным экспертов, в начале апреля средняя стоимость вторичной недвижимости в 18 российских городах-миллионниках за месяц выросла на 0,4% и составила 143,4 тыс. руб. за кв. м. До 40% предложений реализуется со снижением цены, а номинальная стоимость за период экспозиции сокращается в среднем на 3,5%. Эта тенденция может стать предпосылкой к снижению средних ставок, но динамика останется сдержанной, и сокращение цен более чем на 1% в месяц не ожидается.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о росте цен на вторичное жильё. Так, в феврале 2024 года стоимость квадратного метра составила 100,5 тыс. руб., увеличившись за месяц на 0,77% (или 768 руб./кв. м).

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