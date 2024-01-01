В феврале средняя цена квадратного метра в Перми составила более 115 тысяч рублей Цены в новостройках незначительно снизились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Российской гильдии риэлторов, в феврале этого года средняя цена предложения на рынке многоквартирного жилья Перми составила 115 700 руб. за кв. м. Это больше аналогичного значения февраля 2023 года на 0,25% (+290 руб.).

При этом на вторичном рынке средняя цена предложения в феврале оказалась равной 100 515 руб./кв. м, за месяц показатель увеличился на 0,77% (или 768 руб./кв. м).

В новостройках средняя цена составила 130 884 руб./кв. м. Это меньше аналогичного значения предыдущего месяца на 0,14% (188 руб./кв. м).

Таком образом, средняя цена предложения на первичном рынке оказалась выше аналогичного показателя на вторичном рынке на 30,2% (в предыдущем месяце соотношение было зафиксировано на уровне 31,4%, также в пользу первичного рынка).

Доли количества предложений на первичном и вторичном рынках жилья в общей структуре по итогам февраля 2024 составили 68,6 к 31,4% (в пользу первичного рынка). При этом в январе соотношение показателей было 69,4 к 30,6%.

Соотношение кирпичного, монолитно-каркасного, панельного домостроения в феврале этого года составило 2,5, 74,3 и 23,2% соответственно.

Как ранее писал «Новый компаньон», Пермь стала лидером среди крупных городов, где найти квартиру в новом фонде труднее всего. Предложение на первичном рынке за год увеличилось в 14 из 16 городов исследования. Кроме Перми, снижение предложения на 6% зафиксировано в Казани.

Спрос сократился в 11 из 16 городов. Исключения составили Москва (+33%), Омск (+16%), Краснодар и Новосибирск (по +14%), Екатеринбург (+8%).

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