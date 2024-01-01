За год число предложений на первичном рынке недвижимости в Перми сократилось на четверть Спрос уменьшился на 39% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первой половины февраля в Перми объём предложений квартир в новостройках сократился за год почти на четверть (-24%). Средняя стоимость квартир выросла до 6,3 млн руб. (+18%), на столько же выросла цена одного квадратного метра и составила 125 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Авито Недвижимость».

В целом по России динамика несколько иная. Предложение, по сравнению с цифрами на конец первой половины февраля 2023 года, в новостройках выросло на 40%. В полтора раза больше предлагают студий, на 47% — объектов с четырьмя комнатами и более, на 42% — «двушек» и «трёшек», на 32% — однокомнатных квартир. Цены стали выше в среднем на 11% за объект и на 9% за квадратный метр.

Пермь стала лидером среди крупных городов, где найти квартиру в новом фонде труднее всего. Предложение на первичном рынке за год увеличилось в 14 из 16 городов исследования. Кроме Перми, снижение предложения на 6% зафиксировано в Казани.

Спрос сократился в 11 из 16 городов. Исключения составили Москва (+33%), Омск (+16%), Краснодар и Новосибирск (по +14%), Екатеринбург (+8%).

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