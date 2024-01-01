В Перми вновь началась вырубка деревьев в Саду соловьёв В отношении виновника могут возбудить уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: Надежда Баглей

Владелец заброшенных садовых участков, расположенных на территории Сада соловьёв у речки Уинки в Перми, продолжил вырубку деревьев. Об этом «Новому компаньону» рассказала координатор проекта «Слушай соловья», общественная активистка Надежда Баглей.

«Управление по экологии незаконный снос снова приостановило. Сейчас проводит оценку объёма ущерба, после чего направит дело в полицию для возбуждения уголовного дела», — пояснила она.

Напомним, заброшенные садовые участки (35 шт.) находятся в частной собственности у Александра Назарова, который уже не первый год пытается перевести участки Сада из зоны парков в зону застройки. В феврале ему пришёл отказ из минимущества, и на прошлой неделе он решил вырубить деревья. Всего он успел снести порядка 50 зелёных насаждений до того, как его смогли остановить.

После первых сообщений о вырубке в мэрии сообщили, что в ближайшее время представители управления по экологии и природопользованию администрации Перми, администрации Мотовилихинского района, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проведут совместную встречу с собственником.

В настоящее время пермяки, вставшие на защиту Сада, ждут решения администрации: сможет ли она в юридическом поле запретить собственникам сносить деревья в Саду соловьёв.

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