В Саду соловьёв Перми вырубили около 50 деревьев Общественники и экологи бьют тревогу Поделиться Твитнуть

В Перми собственник заброшенных садовых участков, которые находятся на территории Сада соловьёв у речки Уинки, начал вырубку находящихся там деревьев. Об этом сообщили защитники Сада в социальных сетях.

Участки находятся в частной собственности у Александра Назарова. Как утверждают активисты, он добивается перевода участков Сада из зоны парков в зону застройки. В феврале он получил отказ из Минимущества и, отчаявшись изменить зону прямым путём, решил вырубить деревья.

Общественники и экологи пишут, что снос зелёных насаждений он проводит якобы для обустройства сквера. При этом вырубка идёт весной, в выводково-гнездовой период.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми, собственник части земельных участков действительно начал сносить зелёные насаждения на территории Сада. После этого специалисты управления по экологии и природопользованию «незамедлительно выехали на место и приостановили вырубку деревьев».

«В ближайшее время представители управления по экологии и природопользованию администрации Перми, администрации Мотовилихинского района, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проведут совместную встречу с собственником», — добавили в мэрии.

По подсчётам координатора проекта «Слушай соловья» Надежды Баглей, было вырублено около пятидесяти деревьев. Сложившуюся ситуацию она охарактеризовала как «очень тревожную».

«Александр Назаров считает, что имеет право вырубать деревья на своём участке, а у него в управлении 35 участков — половина Сада соловьёв! Уже был такой снос деревьев на участке другого собственника, чтобы сделать муляж дома и зарегистрировать его как построенный в прошлом веке. Все видели это мошенничество, и никто не опротестовал появление этого дома на кадастровой карте. Никто не наказал собственника за уничтожение растительности в зоне парков», — рассказала она.

По словам общественницы, сейчас пермяки, которые вышли на защиту этого уникального зелёного пространства, ждут решения администрации: сможет ли она в юридическом поле запретить собственникам сносить деревья в Саду.

В беседе с «Новым компаньоном» Баглей также отметила, что Александр Назаров «действует абсолютно цинично: ему не удалось перевести свои участки из зоны парков в зону застройки, и теперь он вырубает Сад, надеясь, что это ему поможет».

«То, что Сад из-за этого может остаться без соловьёв, то, что он крушит единственный парк во всём микрорайоне, Назарова волнует меньше, чем никак. Кто сможет остановить этого человека? Посмотрим. Может быть, коллеги-застройщики намекнут ему, что надо видеть берега?» — сказала активистка.

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