В Перми следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре Трагедия произошла в жилом доме по улице Клары Цеткин Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермском краю начали процессуальную проверку по факту обнаружения тел двух человек в ходе тушения пожара. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в одном из многоквартирных домов по ул. Клары Цеткин Перми произошло возгорание. В ходе тушения пожарные обнаружили двух погибших людей.

Сейчас следователь осматривает места происшествия. Впоследствии будут назначены судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели горожан.

Напомним, пожар случился утром 15 апреля — на верхнем этаже 9-этажного дома загорелась квартира.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что сигнал о ЧП поступил в 8:35. К месту вызова выехали 44 пожарных и 11 единиц техники.

До прибытия первых подразделений МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 20 человек. Ещё двух спасли с помощью автолестницы.

Ликвидировать пожар удалось в 8:55.

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