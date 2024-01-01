За выступление на Дне города в Перми Игорю Саруханову заплатят 1,6 млн рублей Он должен дать 40-минутный концерт Поделиться Твитнуть

На праздновании Дня города в Перми 12 июня 2024 года выступит певец Игорь Саруханов. Исполнителю заплатят за 40-минутный концерт 1,6 млн руб. На сайте госзакупок опубликован контракт, который городские власти заключат с артистом.

Как следует из документа, Саруханов выйдет на сцену с 18 до 22 часов. Он должен исполнить музыкальные произведения из утверждённого концертного репертуара. Петь он должен «в живую», фонограмму допускается использовать только для инструментального сопровождения исполняемых произведений. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Игорь Саруханов — советский и российский поп-рок-певец, гитарист, композитор и поэт. Он родился 6 апреля 1956 года в Самарканде. В 1997 году ему присвоено звание "Заслуженный артист России". Саруханов является членом Союза писателей России и Союза композиторов России.

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