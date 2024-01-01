Ситуацию с размытой дорогой в Пермском крае взял на контроль глава СКР На транспортную инфраструктуру пожаловались многодетные семьи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с дорогой в д. Большая Мось Пермского края.

В деревне предоставлено более тысячи земельных участков многодетным семьям, но единственная дорога не асфальтирована, покрыта многочисленными ямами и колеями, из-за чего по ней не может ездить общественный транспорт. Местные жители, не имеющие личных автомобилей, должны пешком по размытой дороге преодолевать значительное расстояние до ближайшей остановки.

Жители уже жаловались в разные инстанции, однако безрезультатно: ремонт участка не проводится, отсыпка дороги в последний раз осуществлялась в 2017 году.

В СУ СКР по Пермскому краю начали процессуальную проверку по жалобам. Её ход на контроль поставил Александр Бастрыкин, сообщили в центральном аппарате ведомства. Промежуточные результаты проверки в ближайшее время представит руководитель пермского следкома Денис Головкин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.