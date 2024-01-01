«Пермские медведи» заняли второе место в финале Кубка России по гандболу Турнир впервые прошёл в Перми Поделиться Твитнуть

Команда «Пермские медведи» заняла второе место в финале Кубка России по гандболу. Спортсмены в матче за трофей в воскресенье, 14 апреля, проиграли команде ЦСКА со счётом 32:34. До этого, в субботу, пермская «Берлога» переиграла краснодарский «Скиф» со счётом 37:28.

В финале пермяки сопротивлялись как могли, но «армейская» дисциплина взяла своё. Несколько двухминутных удалений в концовке матча позволили ЦСКА повести в счёте. И хотя «Пермские медведи» до последней минуты имели шансы отыграться и сравнять счёт — сделать этого не удалось. Лучшим игроком матча у пермяков был признан Дмитрий Свистунов.

«Парни бились до последней секунды, оставили все силы на площадке — эмоции и искрение аплодисменты от болельщиков тому подтверждение», — написал в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Финал Кубка России прошёл в Перми в ДК им. Сухарева. Глава Прикамья поблагодарил Федерацию гандбола России за возможность принять финал Кубка в столице региона. Дмитрий Махонин пожелал «Пермским медведям» удачи в плей-офф Чемпионата России.

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