Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Прикамье отметят 300-летие палат Строгановых Готовится к открытию архитектурная выставка в Усолье Поделиться Твитнуть

Палаты Строгановых (1724) и Спасо-Преображенский собор (1724–31) в Усолье / фото: Большая российская энциклопедия

В 2024 году в Прикамье отмечается очередное 300-летие: 1724 год считается датой постройки палат Строгановых в Усолье. Юбилей стал основой большого культурно-событийного проекта «День рождения палат» (12+). Как рассказала «Новому компаньону» руководитель проектного офиса «Усолье Строгановское» Ольга Сафрошенко, цель проекта — привлечь внимание к работам по развитию Усолья Строгановского и постараться в течение всего года сформировать поток интересных событий, чтобы летом в Усолье каждые выходные что-то происходило.

Напомним, в нынешнем году Березники с программой «Мосты. Объединяя берега» стали Центром культуры Пермского края. Одна из главных задач этой программы — создать единое культурное пространство для Усолья и Березников, чтобы административное объединение муниципалитетов подкреплялось общими событиями.

С проектом «День рождения палат» Березниковский историко-художественный музей имени Коновалова выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив, партнёром музея выступил проектный офис «Усолье Строгановское», который оказал музею методическую помощь.

В рамках «Дня рождения палат» должно состояться много событий. Стартуют они 18 мая, в Международную ночь музеев, программа которой рассчитана и на Усолье, и на Березники. Будет театральный показ, научный стендап, мастер-классы, квесты по солеварению и другие события на площадках музеев.

Одним из главных событий юбилейной программы станет выставка «Хранители» (12+) в помещении Строгановских палат, которая откроется 8 июня. Она будет посвящена истории сохранения культурного наследия Усолья, в том числе самих палат.

фото предоставлено Березниковским историко-художественным музеем

Экспозиция строится из четырёх больших блоков. Первый — рассказ о палатах Строгановых: что это за здание, каково его назначение; история постройки, перестройки и реставрации. По словам Ольги Сафрошенко, есть множество интересных документов, удалось найти много необычных исторических фактов. Для экспозиции готовятся макеты, которые покажут, как палаты выглядели в разное время. Отдельной темой станет рассказ об Усольском (Верхнекамском) музее, который располагался здесь в 1920-1950-е годы.

Второй блок выставки посвящён исследованиям археологов, историков и архитекторов, которые проводились на территории Усолья, Орла и Пыскора. В экспозицию войдут археологические находки из коллекции Березниковского историко-художественного музея, Пермского краеведческого музея, Музея пермского университета, фондов Камской археологической экспедиции.

Третий блок — это почти приключенческий рассказ об истории сохранения и реставрации памятников Усолья в послевоенное время. Архив, посвящённый этим событиям, находился в Пермских научно-производственных реставрационных мастерских. Когда мастерские закрывали в 1990-е годы, архив планировалось попросту выбросить, но его спас Областной центр охраны памятников. По мнению исследователей, это настоящее сокровище — более 30 папок с проектами (осуществлёнными и неосуществленными) по реставрации палат, Спасо-Преображенского собора, Господского дома, Рубежской церкви, Лёнвенской церкви, храма в Пыскоре. Большинство документов архива принадлежит послевоенному периоду, когда планировалось строительство Камской ГЭС и существовал риск, что Усолье будет затоплено.

Ф. М. Тольцинер / фото предоставлено Березниковским историко-художественным музеем

Мастерскими в то время руководил Филипп Тольцинер — легендарный архитектор школы Баухаус. Он сам и его ученики, в числе которых основатель Пермского областного центра охраны памятников Гершен Канторович, Виктор Цыпуштанов, Вениамин Зыков и другие архитекторы, работали в Усолье, а также сохранили и восстановили практически всё архитектурное наследие Соликамска, Чердыни и Кунгура. В архиве обнаружились исторические фотографии памятников, красивые акварели и чертежи, которые выглядят как художественные полотна. Ольга Сафрошенко говорит, что выставка «Хранители» расскажет о «титанах духа» и проделанной ими работе.

Четвёртый блок выставки — история Строгановских палат в новое время, с момента прихода туда нынешней команды во главе со Станиславом Хоробрых: новая жизнь памятника, выставочные проекты, истории приездов в музей известных людей.

Ольга Сафрошенко, руководитель проектного офиса «Усолье Строгановское»:

— Вместе с коллегами-музейщиками мы очень хотим, чтобы эта выставка, во-первых, наконец-то помогла масштабно показать сами палаты, а во-вторых, рассказала бы про наше потрясающее наследие, которым занимались потрясающие люди, и сейчас у проектов развития Усолья большое будущее.

Вместе с Ольгой Сафрошенко в команду проекта входят заместитель директора по научной части «Усолья Строгановского» Станислав Хоробрых, специалисты Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова, историк Ольга Варнакова, старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории и археологии ПГГПУ, учёный секретарь библиотеки им. Горького Юлия Бушмакина. Консультируют авторский коллектив археологи Григорий Головчанский, Павел Корчагин и Мария Мингалёва. Художник экспозиции — Ольга Вологина.

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