Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Центрами культуры Пермского края 2024 года стали Березники, Ильинский и Ашап Церемония закрытия программы 2023 года состоится 16 декабря в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Панорама Березников

Игорь Катаев

В Пермском доме народного творчества «Губерния» 11 декабря состоялась публичная защита программ участников конкурса «Пермский край — территория культуры». Центрами культуры Пермского края на 2024 год были избраны Березники, Ильинский муниципальный округ и село Ашап (Ординский городской округ).

В первой группе населённых пунктов (города и территории с населением свыше 30 тыс. человек) в финал конкурса вышли Пермский муниципальный округ, Березники и Соликамск. Березники победили с проектом «Мосты. Соединяем берега», который направлен на объединение двух территорий, с административной точки зрения уже являющихся одним целым — Березников и Усолья. Авторы проекта надеются, что общие смыслы, общие события, работа над общим проектом позволят объединиться и неформально. «Цель — создать общее культурное пространство», — говорится в заявке. Программа чрезвычайно насыщенная и привлекательная. Множество событий — регата, ампирный бал, музыкальные и театральные фестивали; строительство новых арт-объектов и реставрация старинных артефактов, создание новых туристических аттракционов и внедрение культуры в микрорайон-новостойку «Любимов».

Во второй группе (населённые пункты с количеством жителей от 8000 до 30 тыс. человек) финалистами стали Берёзовка, Верещагино и Ильинский, который и победил с проектом «Ильинская кругосветка. Поехали!» Здесь планируется «открыть новые идентичности территории». События программы пройдут в четырёх легендарных населённых пунктах: Ильинском, Чёрмозе, Филатово и Слудке. Проект «позволит показать новые места и новых людей», считают авторы.

Село Ашап, в отличие от Ильинского и Березников, побеждает в конкурсе впервые. Кроме него, финалистами в третьей группе (населённые пункты с численностью жителей меньше 8000 человек) стали ЗАТО «Звёздный» и посёлок Марковский Чайковского городского округа. Проект «Ашап — кузница культуры» призван в течение ближайшего года привлечь к территории, её историческим особенностям интерес не только гостей, но и местного населения, особенно молодёжи. События программы сконцентрированы вокруг славной истории старинного горнозаводского села и связаны с именами промышленников Строгановых и Демидовых.

Победители в трёх группах получат гранты на реализацию своей программы в суммах 8,5 млн руб., 4,5 млн руб. и 3,5 млн руб. соответственно каждой группе.

По традиции, завершение программы «Пермский край — территория культуры» 2023 года состоится в самом большом Центре культуры. В 2023 году это Кунгур, и событие запланировано на 16 декабря.

Кунгуряки выиграли почётное звание «Центр культуры Пермского края 2023» с проектом «PRO Кунгур», основной идеей которого было возобновление «интереса к богатому прошлому города Кунгура через установку новых арт-объектов, проведение малых и больших фестивалей в новом формате и развитие межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества; преобразовании уличных пространств, вовлечение представителей разных возрастов, национальностей, профессий в реализацию проекта».

В течение года в рамках проекта в Кунгуре состоялось 21 мероприятие; было привлечено более 1500 участников; на события собрались почти 50 тыс. зрителей; было установлено два арт-объекта.

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