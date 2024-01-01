Алёна Бронникова В ходе СВО погиб сержант из Пермского края Ильдар Абдулов Ему было 49 лет Поделиться Твитнуть

Группа "Администрация Бардымского муниципального округа" ВКонтакте

В Пермском крае 14 апреля простились с сержантом Ильдаром Абдуловым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в администрации Бардымского муниципального округа.

Ильдар Абдулов родился в д. Бичурино (Бардымский МО) в 1974 году. После школы в 1991 году поступил в ДОСААФ г. Чайковский, где получил специальность водителя категории «С», выполнил нормативы ГТО первой степени. Окончив техникум, работал комбайнёром в колхозе им. Нариманова. Срочную службу проходил в Ленинградской области водителем. Затем в разные годы работал водителем, трактористом-машинистом.

«Отправился на СВО по контракту 5 сентября 2023 года. Погиб 27 марта 2024 года в результате полученных травм при выполнении боевых действии на территории ЛНР, ДНР и Украины. Скорбим вместе с его родными и близкими», — сообщается в официальной группе окружной администрации на сайте «ВКонтакте».

Прощание состоялось на родине погибшего, в с. Бичурино. У него остались супруга, четверо детей и внуки.

Ранее стало известно о гибели на СВО жителя Березников Владимира Кислякова. Прощание с ним пройдёт 16 апреля.

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