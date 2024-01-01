Алёна Бронникова В центре Перми откроется ресторан европейской и азиатской кухни Usagi Дегустация пройдёт 18 апреля Поделиться Твитнуть

Группа "usagi" ВКонтакте

В Перми создатели ресторана Etc открывают новое заведение европейской и азиатской кухни. Как сообщает «ПРМ.Собака.ru», ресторан Usagi будет работать на ул. Пермской, 80.

«Это буйство вкусов и огромная база для экспериментов, где можно многое сочетать. Всю феерию и палитру вкусов Азии будет сдерживать европейская сбалансированность её выверенными техниками приготовления. Мы будем делать то, на что в Перми пока никто не осмеливался посягнуть», — рассказал изданию совладелец Etc Пётр Павлов.

В меню войдут салаты, супы и вторые блюда. В салат «Нисуаз» вместо традиционного консервированного тунца добавили камчатского краба и красную икру с маринованным яйцом и арбузной редькой. В классический европейский тартар вошла стружка тунца и жареного угря, блюдо подаётся с соусом-коллаборацией — унаги и чёрным трюфелем, и муссом из пармезана.

Согласно информации в «2ГИС», заведение ждёт открытия. Оно будет рассчитано на 72 места, время открытия — 8:00. В нём также будет представлено детское меню. В официальной группе ресторана ВКонтакте сообщается, что 18 апреля в 19:00 состоится дегустация напитков и блюд.

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