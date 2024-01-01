Алёна Бронникова Администрация Березников отказывается принимать в собственность 83 бомбоубежища Росимущество приняло соответствующее решение в одностороннем порядке Поделиться Твитнуть

Город Березники

Игорь Катаев

Администрация Березников обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительными распоряжений Росимущества, касающихся передачи в собственность города 83 защитных сооружений гражданской обороны. Согласно информации, опубликованной в картотеке суда, иск принят к производству.

Заявление поступило в суд ещё в конце марта. Власти Березников ходатайствовали, в том числе, о приостановлении действия распоряжения «Об утверждении перечня защитных сооружений гражданской обороны, которые подлежат оформлению в собственность муниципального образования "Город Березники"», принятого 11 января 2024 года Росимуществом в одностороннем порядке, до вступления в силу решения суда.

Истец отметил, что передаваемые объекты находятся в ненормативном состоянии, и их содержание повлечёт нецелевое использование бюджетных средств.

«С принятием ненормативного акта на заявителя незаконно возлагаются обязанности по содержанию сооружений гражданской обороны, что влечёт нецелевое использование бюджетных средств и значительный материальный ущерб, связанный с необходимостью содержания имущества, которое находится в неудовлетворительном техническом состоянии», — сообщается в определении суда.

Заявление администрации Березников о принятии обеспечительных мер было удовлетворено судом 29 марта. Заседание назначено на 7 мая.

Ранее «Новый компаньон» сообщал об оспаривании соответствующих решений Росимущества администрациями Лысьвенского и Чусовского городских округов, а также мэрии Перми. Представители муниципалитетов отмечают отсутствие средств на содержание бомбоубежищ.

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