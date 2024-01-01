Алёна Бронникова В первые дни после трагедии в «Крокусе» посещаемость пермских ТЦ снизилась на 5% Эксперты уверены, что трафик будет расти при усилении мер безопасности Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

В торговых центрах Перми после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» наблюдалось снижение трафика. Показатели сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ).

«Наибольшее снижение посещаемости отмечалось на последовавших за терактом выходных — 23 и 24 марта. Многие в те дни отложили свои визиты в торговые центры. Это происходило не только по причинам, связанным с безопасностью, но и по причинам проявления сочувствия к семьям погибших и пострадавших в данной трагедии», — цитирует «Коммерсантъ-Прикамье» руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева.

По информации эксперта, поток посетителей сможет восстановиться при условии усиления безопасности в ТЦ. Так, в течение следующих двух недель, с 25 марта по 7 апреля, в ТЦ крупных городов Пермского края посещаемость оказалась выше на 2%, чем в АППГ.

Ранее о посещаемости торговых центров Перми после событий в Подмосковье «Новый компаньон» сообщал в материале об усилении мер безопасности на территории региона. Представители пермских ТЦ рассказали о резком сокращении трафика (на 30%) в первые дни после трагедии. Затем, по словам собеседников, посещаемость стала расти и спустя две недели приблизилась к обычным показателям.

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