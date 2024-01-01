Алёна Бронникова В состоянии готовности В Пермском крае усилили меры общественной безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошёл вечером 22 марта, власти российских регионов начали усиливать меры безопасности. В Пермском крае на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии и оперштаба 3 апреля было принято соответствующее решение. В минтербезе отметили, что упор будет сделан на места массового пребывания людей.

В ходе заседания были выработаны дополнительные меры по усилению безопасности и повышению бдительности жителей. Также было предложено проводить массовые мероприятия только на тех площадках, где обеспечены все требования к антитеррористической защищённости, и дополнительно привлекать сотрудников частных охранных организаций, представителей добровольных дружин и казачества.

Дополнительные меры

После трагедии 2021 года в ПГНИУ вузы уделяют особое внимание безопасности. Как рассказала и. о. ректора ПГМУ Анна Благонравова, меры, направленные на недопущение и предот­вращение любых негативных последствий, в том числе связанных с угрозой проявлений экстремизма и терроризма, принимаются учреждением непрерывно, на постоянной основе ведётся работа с иностранными гражданами.

В краевом минздраве рассказали, что во всех медицинских организациях, подведомственных министерству, провели проверку системы оповещения, пожарной сигнализации, работоспособности тревожных кнопок. В учреждениях организован ежедневный обход, проводятся инструктажи сотрудников и практические мероприятия по отработке алгоритма действий при угрозе или совершении теракта.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Чулошников подтвердил, что принят ряд мер по повышению безопасности.

«Некоторые из них включают усиление патрулирования улиц, увеличение численности полицейских на охраняемых объектах, ужесточение контроля на въездах в город, усиление работы службы миграционного контроля и улучшение координации между правоохранительными органами. Угроза террористических актов стоит остро. Задача — продолжать работу по предотвращению подобных инцидентов», — отметил он.

Депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров отметил, что в региональном центре все объекты проходят проверку на соответствие нормам, проводится работа по повышению уровня образованности жителей в вопросах безопасности.

«Считаю, что благодаря вовлечённости власти создана отлаженная система взаимодействия всех подразделений с отточенными алгоритмами действий. На данный момент разработаны дополнительные комплексы мер обес­печения безопасности, в частности усиления контроля массовых мероприятий с привлечением дополнительных сил охраны порядка. Могу сказать, что ведётся немалая работа и жители Перми и Пермского края находятся в безопасности», — прокомментировал он.

Безопасный шопинг

К торговым центрам внимание ожидаемо оказалось повышенным. В первые же дни после теракта краевой минтербез получил оказавшиеся ложными сообщения об угрозах без­о­пасности посетителей и сотрудников пермских ТЦ. По данным организаций, первые выходные после теракта наблюдалось резкое снижение трафика до 30%. Однако затем посещаемость стала расти и спустя две недели приблизилась к обычным показателям.

Для усиления охраны городские власти дополнительно направили сотрудников МВД, которые в течение дня находятся рядом с торговыми центрами и патрулируют их территории. Решение об усилении других мер руководство каждого комплекса принимало самостоятельно. Так, в «Планете», по словам генерального директора ТРЦ Евгения Каштанова, охрана была переведена на усиленный режим работы, а на патрулирование комплекса дополнительно направили ГБР.

«ТРЦ «Планета» подключён к городской системе видеомониторинга, сотрудничает со спецслужбами. Гостей с большими сумками и коробками досматривают на входе с помощью металлодетектора. Для упрощения этой процеду­ры были заужены проходы на всех входных группах. Кроме того, все камеры хранения ТРЦ отключены», — рассказал он.

Заместитель директора ООО «УК Столица» Анастасия Долматова отметила, что в целом ни один торговый центр по всей стране не готов к приходу вооружённых автоматами террористов. Однако задача собственников заключается в том, чтобы обеспечить работу систем безопасности в полном режиме, а сотрудников — в случае тревоги организовать безопасную эвакуацию посетителей.

Она также добавила, что в торговых центрах, особенно в спальных районах, нередки случаи девиантного поведения. Благодаря отлаженной работе сотрудников и Росгвардии эти инциденты зачастую остаются для обычных посетителей незаметными.

«Мы, в принципе, всегда живём в состоянии боевой готовности. Наша задача — обеспечить безопасность. Но если, как в «Крокус Сити Холл», придут четыре человека, перекроют пути эвакуации, подожгут здание и начнут стрелять по людям, это невозможно — никто не готов к такому. На мой взгляд, борьба с террористическими угрозами — это всё-таки функция государства, а не бизнеса», — подчеркнула Анастасия Долматова.

Охрана порядка

Задачи по усилению антитеррористических мер были возложены в первую очередь на правоохранительные органы и частные охранные предприятия. Эксперт по безопасности группы компаний «СВОТ» Павел Тухватуллин поделился подробностями о том, как ведётся наблюдение за охраняемыми объектами.

«Мы усилили контроль в общественных местах и местах массового скопления людей — торговых центрах, бизнес-центрах, магазинах, учреждениях культуры. Сотрудники при помощи камер видеонаблюдения с распознаванием лиц отслеживают ситуацию и обеспечивают безопасность на охраняемых нами объектах. На большой территории наблюдение проводится с помощью квадрокоптеров», — рассказал эксперт.

Ежедневно сотрудники компании проходят инструктажи с учётом усиления мер антитеррористической безопасности, поддержка постов физической охраны в общественных местах была усилена группами быстрого реагирования.

Директор охранного предприятия «Цербер» Андрей Козеев рассказал, что руководителям ЧОП поручили усилить охрану объектов за свой счёт. По его словам, это трудновыполнимая задача из-за низкой оплаты услуг в регионе. Согласно федеральным постановлениям, минимальная стоимость должна составлять не менее 300 руб. за один час. В Прикамье бюджетные заказчики предлагают оплату ниже нормативов в 2,5 раза и более. Рекорд 2023 года — 59 руб. за час охраны.

Эксперт обратил внимание, что каждое ЧП сопровождается большой информационной составляющей, но власти Перми в вопросах охраны бюджетных учреждений не предпринимают необходимых шагов навстречу ЧОП, чтобы те могли выполнять свою работу более качественно.

«Мы выполнили эти требования, но нам необходимо и финансовое обеспечение, которого нет. Нас просят усилиться, но денег давать не хотят или не могут. Пока власти не наведут порядок с ценообразованием, никаких шансов на улучшение ситуации с безопасностью на объектах нет. Ведь глядя на бюджетную сферу, в ценовую яму падают и коммерческие заказчики. Получается, моду на всеобщий демпинг устанавливает бюджет», — отметил эксперт.

Среди положительных изменений Андрей Козеев отметил вступление в силу новых нормативных документов, ужесточающих требования к деятельности ЧОП. Теперь привлечение к работе охранников без удостоверения будет наказываться высокими штрафами вплоть до приостановки деятельности. Это позволит усилить контроль над теми организациями, которые к вопросу обеспечения безопасности подходят просто как к бизнесу для извлечения финансовой выгоды.

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