Екатерина Артёмова Главный дирижёр Пермского губернского оркестра получил госнаграду Евгений Тверетинов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Поделиться Твитнуть

Фото: ГКБУК «Пермский губернский оркестр»

Художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, государственная награда присуждена Евгению Тверетинову «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Евгений Тверетинов родился 10 марта 1954 года в Керчи (Крым). В 1972 году окончил Суворовское военное музыкальное училище в Москве по классу трубы, затем Московскую государственную консерваторию им. Чайковского по специальности «дирижёр». С 1977 возглавляет Пермский губернский оркестр, основанный в 1941 году. Полковник Тверетинов имеет звание заслуженного работника культуры Российской Федерации, является почётным гражданином Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.