В Перми директора УК, по вине которого погибла пенсионерка, приговорили к принудительным работам Трагедия произошла в прошлом году в Закамске Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кировский районный суд Перми вынес приговор в отношении бывшего генерального директора управляющей компании «Кристалл» Александра Гордеечева, которого признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Речь идёт о резонансном уголовном деле, связанном с гибелью пенсионерки, на которую в прошлом году рядом с домом по ул. Адмирала Ушакова, 21, рухнула глыба льда.

Сначала директора УК приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, а после заменили наказание на 2 года и 6 месяцев принудительных работ. Мужчина будет отбывать их в исправительном центре. Кроме того, он должен будет выплатить сыну потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 2, 2 млн руб.

Напомним, днём 24 марта 2023 года с крыши дома ул. Адмирала Ушакова, 20 сошла снежно-ледяная глыба и упала на женщину. Потерпевшей были причинены травмы, от которых она скончалась на месте. По данным следствия, несчастный случай произошёл из-за преступного бездействия Александра Гордеечева, на которого как на гендиректора управляющей компании было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома.

Ранее управляющую компанию «Кристалл» оштрафовали на 130 тыс. руб.

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