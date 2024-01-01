В Перми задержали виновника смертельного ДТП на Героев Хасана Водитель сбил женщину ночью на дороге и уехал с места преступления Поделиться Твитнуть

В полиции Перми рассказали подробности смертельного ДТП в Свердловском районе, которое произошло в ночь на 12 апреля.

По данным полицейских, по ул. Героев Хасана в направлении ул. Чкалова двигался автомобиль «Мерседес», водитель которого в районе дома № 30 по ул. Героев Хасана наехал на пешехода, женщину 1981 г.р. От полученных травм она скончалась. Водитель скрылся с места ДТП.

Вскоре после аварии сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, который, по предварительной информации, находился за рулём иномарки. Им оказался мужчина 1987 г.р. Его доставили в отдел полиции.

Напомним, инцидент произошёл около 4:00. О нём стало известно из соцсетей. Очевидцы аварии сообщили, что после дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся с места преступления. В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что звонок медикам поступил в 03:59. Но пострадавшая скончалась ещё до приезда скорой помощи.

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