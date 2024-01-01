Чиновник в Пермском крае приказал выплачивать зарплату своей неработающей жене Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае бывший начальник станции по борьбе с болезнями животных в с. Частые был осуждён за растрату средств в размере более 180 тыс. руб., принадлежавших данному учреждению. На сообщение пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю обратила внимание ВЕТТА.

По результатам расследования стало ясно, что чиновник предоставлял в табель учёта рабочего времени ложные сведения о деятельности своей супруги, занимавшей должность главного санитарного врача на станции. Кроме того, он давал указания бухгалтерам начислять заработную плату своей жене, находившейся в это время за пределами Российской Федерации.

Также выяснилось, что руководитель завышал размер премии, выплачиваемой своей жене, нарушая установленные локальные нормативные акты. Суд присудил преступнику уголовное наказание и обязал возместить причиненный ущерб. Мужчина вынужден был выплатить всю сумму после ареста его счетов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.