Алёна Бронникова Главе муниципального округа в Прикамье внесено представление Прокуратура взяла на контроль ситуацию с аварийным мостом в Куединском районе Поделиться Твитнуть

Прокуратура Куединского района Пермского края провела проверку по обращениям жителей с. Верхняя Сава о ненормативном состоянии моста через реку Савинку и бездействии органа местного самоуправления. Информация об этом появилась на сайте краевой прокуратуры.

Надзорный орган установил, что расположенный на автомобильной дороге «Степановка ­- В. Сава» мост имеет значительные повреждения и требует капитального ремонта с полным прекращением по нему движения. Также выяснилось, что администрация уже заключила контракт с подрядчиком, но договором сроки проведения работ не определены, и меры для организации движения по объезду аварийного объекта не приняты.

При этом ещё в апреле 2022 года муниципалитет опубликовал на официальном сайте постановление о введении временного ограничения движения транспорта общей массой более 1 тонны по мосту в связи с его аварийным состоянием. Ограничения вводились до особого распоряжения. Кроме того, согласно данным сайта госзакупок, летом прошлого года МКУ «Управление капитального ремонта» заключило контракт с подрядчиком из Казани на разработку проекта по ремонту сооружения.

«По итогам проверки прокурором главе Куединского муниципального округа внесено представление, на муниципальный правовой акт принесен протест. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений взято прокуратурой на контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В начале апреля 2024 года председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с аварийным мостом. В соцсетях жители Верхней Савы пожаловались, что в марте мост через Савинку закрыли из-за ненормативного состояния. Чтобы попасть в школу, детский сад, больницу и пр., люди вынуждены были пользоваться небезопасной переправой. При этом необходимых мер к организации ремонтных работ моста не принималось. По данному факту краевой СКР организовал проверку, исполнение поручение главы ведомства взято на контроль.

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