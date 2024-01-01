Глава СКР потребовал доклад о ситуации с аварийным мостом в Пермском крае Люди вынуждены пользоваться небезопасной переправой Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки, которую по жалобам жителей с. Верхняя Сава в Пермском крае проводят следователи Прикамья.

В соцсетях селяне рассказали, что в марте текущего года мост через реку Савинку в населённом пункте закрыли из-за аварийного состояния сооружения. Теперь, чтобы попасть в школу, детский сад, больницу и пр., люди вынуждены пользоваться небезопасной переправой. При этом, по их словам, необходимых мер к организации ремонтных работ моста не принимается.

Доклад по ситуации подготовит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Александр Бастрыкин поручил главе краевого управления СКР провести процессуальную проверку по обращению о нарушении природоохранного законодательства в п. Всеволодо-Вильва и доложить о её результатах.

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