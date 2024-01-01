Алёна Бронникова Глава СКР Бастрыкин поручил проверить сообщение о загрязнении реки в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Жители п. Всеволодо-Вильва Пермского края обратились в приёмную председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с жалобой на загрязнение реки Вильвы сточными водами. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра ведомства.

Согласно поступившей информации, ненадлежащая работа очистных сооружений муниципального предприятия «Вильва-Водоконал» привела к сбросу загрязнённых химическими веществами сточных вод на рельеф местности, откуда они попадают в реку. Ранее ситуация уже получила огласку в социальных сетях.

Отмечается, что в 2021 году в отношении организации по данному факту было вынесено судебное решение о модернизации оборудования. Несмотря на это, меры до сих пор не приняты.

Бастрыкин поручил главе краевого СКР Денису Головкину провести процессуальную проверку по обращению о нарушении природоохранного законодательства в п. Всеволодо-Вильва и доложить о е результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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