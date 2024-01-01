Из-за обрыва контактной сети остановлено движение трамваев в Перми Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Из-за обрыва контактной сети сторонним транспортом в Перми примерно с 12 часов 12 апреля остановлено движение трамваев между центром города и Индустриальным районом. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В настоящее время трамваи курсируют по ул. Мира между депо «Балатово» и ул. Стахановской. А со стороны центра электротранспорт ездит только до рынка. Как только контактная сеть будет восстановлена, движение трамваев № 5 и 11 на участке «ул. Стахановская — Центральный рынок» возобновится.

Напомним, с 18 марта в связи с ремонтом путей на ул. Борчанинова (между Центральным рынком и ул. Петропавловской) изменились маршруты движения трамваев № 5. Они начали курсировать от «Бахаревки» до «ул. Стахановской». Трамвайный маршрут № 12 временно прекратил свою работу, а на маршрут № 11 были выведены дополнительные вагоны.

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