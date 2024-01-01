Жителей Перми напугал чёрный дым над девятиэтажкой Горел руберойд Поделиться Твитнуть

фото: чп пермь

Жителей Перми утром 12 апреля напугал столб чёрного дыма, поднимавшийся над крышей девятиэтажного панельного дома №38 по ул. Чердынской в мкр Нагорный в Индустриальном районе.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на кровле дома загорелся руберойд — рулонный гидроизоляционный материал, изготовляемый пропиткой кровельного картона легкоплавкими нефтяными битумами.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения и потушили огонь. Горение ликвидировано на площади 10 кв. м.

По предварительной информации, на пожаре никто не пострадал. Сотрудники МЧС сейчас продолжат работу на месте ЧП, ведётся разборка кровли, чтобы не допустить повторного воспламенения. Причины ЧП пока не называются.

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