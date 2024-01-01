В Перми жители одной из квартир оставили соседей без отопления из-за нежелания портить плитку Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

В Перми собственники одной из квартир в доме №75 по ул. Ленина отказывались предоставить коммунальщикам доступ к аварийному участку трубопровода. Они объяснили это тем, что в ходе работ повредится керамическая плитка, которая закрывала общедомовые инженерные сети. В итоге целый подъезд долгое время оставался без отопления. Поэтому управляющая компания обратилась в суд, сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Только судебные приставы заставили семейную пару пустить коммунальщиков в свою квартиру для устранения аварии. Кроме того, собственников обязали за свой счёт демонтировать облицовочную плитку. За каждый месяц просрочки им начислялась неустойка в размере 3 тыс. руб.

Чтобы избежать незапланированных трат, хозяева квартиры и коммунальщиков впустили, и керамическую плитку самостоятельно демонтировали.

После этого необходимые технические работы были выполнены, и подача отопления возобновилась.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.