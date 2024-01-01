Гроза с сильным ветром обрушится на Прикамье 12 апреля Не исключены обрывы ЛЭП Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В министерстве территориальной безопасности Пермского края предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях (дождь, гроза, порывы ветра до 18 м/с) в пятницу, 12 апреля.

Наибольшая вероятность гроз и шквалистого ветра в ночные часы, днём синоптики прогнозируют небольшой дождь с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2°...+7°С, днём +9°...+14°С, местами по северу и востоку до +4°С.

В ведомстве предупредили, что не исключены аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), обрывы линий электропередачи (ЛЭП), падение слабо укреплённых конструкций. Может вырасти число ДТП и техногенных пожаров.

Жителям Прикамья рекомендовали избегать нахождения вблизи деревьев, ЛЭП, слабо укреплённых конструкций, не парковать транспорт рядом с ними. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров и торможений.

Если произошла авария на сетях электроснабжения, необходимо обесточить все электроприборы.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».

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