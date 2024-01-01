В Перми временно отключат телевидение и радиовещание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 15 апреля, жители Перми, а также Пермского, Добрянского, Нытвенского и Краснокамского округов не смогут послушать радио и посмотреть телевизор из-за плановой профилактики оборудования. О работах предупредили в Пермском филиале РТРС. Об этом сообщает ВЕТТА.

Правда, трансляцию цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также 25 радиостанций приостановят ненадолго: с 4 до 11 часов утра.

План работ включает в себя проверку антенно-фидерных устройств, антенно-мачтовых сооружений, электро-силового оборудования и др. Кроме этого, специалисты выполнят необходимые измерения и настройку качественных показателей приёмного спутникового и передающего оборудования.

Во время профилактики на экранах телевизоров появится надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ трансляция теле- и радиоканалов восстановится сама и будет доступна в обычном режиме.

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