В Перми авиарейс до Египта задерживается почти на сутки Задержку связывают с поздним вылетом самолёта из Шарм-эль-Шейха Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Утром 11 апреля из пермского аэропорта Большое Савино должен был отправить рейс в египетский Шарм-Эль-Шейх, однако его задержали практически на сутки. Запланированный на 06:45 вылет перенесли на 02:30 12 апреля. Эти данные следуют из онлайн-табло аэропорта Перми.

Речь идёт о рейсе UJ 652 авиакомпании AlMasria Universal Airlines.

Как сообщили изданию 59.ru в пресс-службе аэропорта, задержка связана с поздним вылетом рейса из Шарм-эль-Шейха.

«У данного рейса по полётному плану промежуточная посадка в Уфе и отдых экипажа в Перми», — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Планировалось, что рейс UJ 651 из Шарм-эль-Шейха должен был прилететь 11 апреля в 05:20, но прибудет только в 13:30.

Напомним, в начале апреля из-за технической неисправности самолёта пришлось отложить рейс из Перми в Москву. Задержка составила более двух часов.

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