Реконструкцию здания ВКИУ в отель оценили в 2,1 млрд рублей Подрядчика должны определить в начале мая Поделиться Твитнуть

ООО «Окулова 4» (создано корпорацией «Туризм.РФ» и Фондом развития Пермского края) объявило торги на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта на ул. Окулова, 4 в Перми под гостиницу, а также, при необходимости, работ по корректировке проектной и рабочей документации. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 093 405 783 руб. Заявки принимаются до 26 апреля. Дата подведения итогов — 3 мая. Работы должны быть выполнены за 27 месяцев.

К 2026 году в здании 1937 года постройки, где ранее располагалось ВКИУ, со второго по пятый этаж появится 198 номеров гостиницы 4*, ресторан на 146 мест, фитнес-центр, SPA-центр, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения. Отель сможет принимать до 27 тыс. туристов в год.

Осенью 2023 года на объекте был завершён подготовительный этап к строительно-монтажным работам. В январе проектная документация на реконструкцию здания прошла госэкспертизу. А в марте 2024 года минимущества выдало разрешение на реконструкцию здания бывшего ВКИУ.

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