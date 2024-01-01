США ввели санкции против дочерней компании ОДК из Перми Предприятие якобы «действует вопреки интересам национальной безопасности» этой страны Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

Минторг США внёс в чёрный список несколько иностранных компаний, среди которых шесть китайских, три российских и две из ОАЭ. Экспортные ограничения введены, в том числе, в отношении пермского АО «ОДК-СТАР». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В документе минторга поясняется, что российские компании, против которых вводят санкции, закупают аэрокосмические компоненты, которые используются для разработки и производства иранских беспилотников «Шахед». Внесённые в чёрный список компании «действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США», говорится в уведомлении бюро по вопросам промышленности и безопасности, которое входит в минторг этой страны.

Бюро минторга США считает, что к этому также причастна китайская компания Shenzhen Jiasibo Technology. В отношении неё также введены санкции.

АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, морского и наземного назначения. На сегодняшний день это единственное предприятие в РФ подобного рода.

Напомним, ранее стало известно, что с 31 марта Япония внесла в новые санкционные списки пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», а также ещё 35 организаций из России и 12 физлиц.

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