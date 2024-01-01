Япония ввела санкции против пермского «Авиадвигателя» Они предусматривают экспортные ограничения и заморозку активов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Япония внесла в новые санкционные списки АО «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь), а также ещё 35 организаций из России и 12 физлиц. Они вступят в силу 31 марта. Информация появилась в официальном вестнике японского кабмина.

Акционерное Общество «ОДК-Авиадвигатель» конструкторское бюро — разработчик двигателей для гражданской авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий.

Кроме пермского предприятия, в новые санкционные списки вошли «Тинькофф банк», концерны «Уралвагонзавод»,"Калашников», «Алмаз-Антей», «Базальт», ФГУП «Атомфлот» и др. Санкции предусматривают экспортные ограничения и заморозку активов.

Персональные санкции, предусматривающие заморозку активов в случае их обнаружения, были введены, в частности, против директора «Артека» Константина Федоренко и начальника штаба реготделения «Юнармии» в Севастополе Владимира Коваленко.

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже более 1 тыс. человек и свыше 120 организаций из России.





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