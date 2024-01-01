На «Камкабеле» в Перми сменился директор Компанию возглавил бывший первый замруководителя Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На должность генерального директора ООО «Камский кабель» назначен Александр Бузилов. Ранее занимавший пост руководителя Владимир Пономарёв принял решение покинуть компанию. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«ООО «Камский кабель» выражает благодарность Владимиру Васильевичу за большой вклад в развитие предприятия и эффективное руководство на протяжении последних восьми лет», — сказано в сообщении.

Александр Бузилов родился в 1977 году в Перми. Является выпускником экономического факультета ПГУ. Дополнительное образование получил в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Стратегическое управление и лидерство». Имеет степень Master of Business Administration.

Бузилов работает в структурах ООО «Камский кабель» с 2012 года. Был директором по продажам, коммерческим директором, первым заместителем генерального директора ООО «Камский кабель».





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