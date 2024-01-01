Зарина Ситдикова
В Пермском крае снимут запрет на полёты беспилотников для гонок дронов
Тренировки по этому виду спорта будут организованы в территориях региона
В Прикамье снимут запрет на полёты беспилотных летательных аппаратов для проведения гонок дронов. Об этом сообщается на сайте губернатора Пермского края.
Возможность снять ограничения с использования воздушного пространства
коптерами будет предоставлена пилотам спортивных БПЛА в связи с соглашением, заключённым
между правительством Пермского края и Федерацией гонок дронов. Подписи под документом
поставили министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова
и председатель президиума региональной организации Антон Савин.
По данным краевого минспорта, соглашение предусматривает развитие
гонок дронов в регионе с возможностью проведения соревнований, в том числе, на открытом воздухе.
«Новое интересное направление, которое набирает популярность.
Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому важно не просто наладить взаимодействие,
но и систематизировать работу в развитии гонок дронов», – сказала Татьяна Чеснокова.
На сегодняшний день в Пермском крае этим видом спорта занимаются
порядка 200 человек. Тренировки проходят в Перми на Заводе Шпагина, а также на базе
школы №135. Как отметил Антон Савин, соглашение позволит открыть новые отделения
в территориях края.
По словам вице-президента Федерации гонок дронов Пермского края
Ильи Гусина, начинать занятия можно с 8 лет, но лучше всего с 14, когда ребёнок
не просто понимает управление, но и быстро осваивает техническую часть, что
позволяет ему самостоятельно починить дрон.
Ранее представители федерации приняли участие в Робототехническом фестивале,
первом мероприятии Лиги робототехники Прикамья, организованной по поручению губернатора
Прикамья Дмитрия Махонина.
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