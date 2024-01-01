Зарина Ситдикова В Пермском крае снимут запрет на полёты беспилотников для гонок дронов Тренировки по этому виду спорта будут организованы в территориях региона Поделиться Твитнуть

В Прикамье снимут запрет на полёты беспилотных летательных аппаратов для проведения гонок дронов. Об этом сообщается на сайте губернатора Пермского края.

Возможность снять ограничения с использования воздушного пространства коптерами будет предоставлена пилотам спортивных БПЛА в связи с соглашением, заключённым между правительством Пермского края и Федерацией гонок дронов. Подписи под документом поставили министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова и председатель президиума региональной организации Антон Савин.

По данным краевого минспорта, соглашение предусматривает развитие гонок дронов в регионе с возможностью проведения соревнований, в том числе, на открытом воздухе.

«Новое интересное направление, которое набирает популярность. Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому важно не просто наладить взаимодействие, но и систематизировать работу в развитии гонок дронов», – сказала Татьяна Чеснокова.

На сегодняшний день в Пермском крае этим видом спорта занимаются порядка 200 человек. Тренировки проходят в Перми на Заводе Шпагина, а также на базе школы №135. Как отметил Антон Савин, соглашение позволит открыть новые отделения в территориях края.

По словам вице-президента Федерации гонок дронов Пермского края Ильи Гусина, начинать занятия можно с 8 лет, но лучше всего с 14, когда ребёнок не просто понимает управление, но и быстро осваивает техническую часть, что позволяет ему самостоятельно починить дрон.

Ранее представители федерации приняли участие в Робототехническом фестивале, первом мероприятии Лиги робототехники Прикамья, организованной по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

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